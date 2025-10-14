Regresan las lluvias a Tamaulipas; conoce el pronóstico

Para esta semana nuevamente se esperan días lluviosos en algunas regiones de Tamaulipas, aunque no serán tan intensas como las de la semana pasada.

De acuerdo con el pronóstico, el ingreso de humedad tropical propiciará un incremento temporal en la actividad de lluvias dispersas durante hoy martes y mañana miércoles.

Se prevén eventos localmente moderados, con acumulados de 15 a 35 mm en la zona Cañera y Sur, y valores de 1 a 5 mm en el resto del territorio.

La probabilidad de lluvias dispersas en la zona Norte es durante la tarde y en zona Sur durante la mañana y nuevamente por la noche.