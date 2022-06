Promueven la instalación de maquiladoras medianas

Con el reciente despido de 675 trabajadores de APTIV en esta localidad la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo municipal buscará una estrategia para recuperar estos que se suman a los más de dos mil perdidos en los últimos años como consecuencia de la pandemia, por la cual, se considera atraer empresas de mediano y pequeño tamaño en el corto plazo.

"El gran reto que tenemos es recuperar esos empleos en otro tipo de comercios, la naturaleza de nosotros es el comercio, los servicios, y podremos seguir por ese rumbo, pero no descartamos la idea de que alguna de las maquiladoras que actualmente existen pueden aumentar su plantilla laboral, o traernos algunas otras que – desde el inicio de la administración – ha sido un reto para nosotros", dijo el titular de la Secretaría municipal, Jorge Román Bello Méndez.

Fue entre el jueves y viernes de esta semana cuando la manufacturera de componentes electrónicos para la industria automotriz anunció el recorte de personal en esta y otras sedes a lo largo del país; previo a esto, ya se tenía un déficit de más de dos mil puestos laborales perdidos en los últimos años por la crisis económica que vino detrás de la pandemia de la COVID-19, tanto en la localidad como a nivel global.

"Estamos visitando muchas empresas, la tecnología nos ayuda, lo hemos hecho de manera digital en algunos parques del país o de fuera del país para poderles promover la ciudad", recalcó Bello Méndez, "estos proyectos son a largo plazo, no son empresas que se vengan de la noche a la mañana, o en un corto plazo, pero estamos buscando un objetivo particular de pequeñas o medianas empresas de 200 o 300 empleos que son las más sencillas de poderse trasladar de una ciudad a otra".

El funcionario municipal recordó que se cuenta con dos parques industriales, el Nuevo Santander I y II, los cuales se encuentran desaprovechados a pesar de las ventajas de conectividad que ofrece esta localidad, "el agua para uso industrial no sería problema porque tenemos muy buen número de litros – más de 200 litros por segundo – de agua tratada que tenemos para otorgársela a las empresas... lo que sí sería un problema es la falta de gas, al no haber no pueden venir a emprender, a instalarse, pero aún así es muy atractivo".