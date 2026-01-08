Estudiantes de la UAT se preparan en el extranjero

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, informó que durante 2025 más de 300 estudiantes participaron en programas de movilidad académica, realizando estancias tanto en instituciones nacionales como del extranjero.

Impacto de la movilidad académica en la UAT

Dámaso Anaya destacó que la movilidad académica se ha consolidado como uno de los ejes prioritarios en la UAT, al permitir que las y los estudiantes amplíen su preparación profesional, fortalezcan competencias interculturales y vivan experiencias formativas en contextos académicos diversos.

Señaló que este avance ha sido posible gracias a la ampliación de convenios clave, lo que ha diversificado los destinos y las modalidades de intercambio, además de aumentar el número de estudiantes que realizan sus estancias.

Programas destacados de movilidad académica en 2025

Entre los programas más relevantes, resaltó la participación de alumnos de la UAT en el Verano de la Investigación Científica Delfín 2025, mediante el cual hicieron estancias en universidades nacionales y en instituciones de Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y Perú.

Destacó la realización de pasantías de estudiantes en el Walt Disney World Resort, en Florida, Estados Unidos, que integró formación profesional, práctica laboral y desarrollo de habilidades en un entorno global. De igual manera, se impulsaron estancias presenciales en Canadá, orientadas al fortalecimiento académico y al aprendizaje de idiomas.

Nuevas convocatorias de movilidad para 2026

De cara al 2026, el rector informó que la UAT ha ampliado sus convocatorias de movilidad para el periodo enero-junio, incorporando destinos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, tanto en modalidades presenciales como virtuales.