Entregan a la UAT certificaciones por calidad educativa

Al presidir la entrega de reconocimientos por parte de organismos nacionales de evaluación y acreditación de la educación superior, el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó su compromiso de fortalecer la calidad de los programas académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en beneficio de sus estudiantes y de la sociedad.

Durante el evento celebrado en el Aula Magna del Campus Tampico, el rector recibió las certificaciones de reacreditación de cinco programas educativos, ratificando así el compromiso institucional de ofrecer una educación de la más alta calidad.

Las certificaciones fueron otorgadas a las carreras de Médico Cirujano (Facultad de Medicina Tampico), Lingüística Aplicada (Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades), Médico Veterinario Zootecnista (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia), Sistemas Computacionales (Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe) y Trabajo Social (Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano).

"Estos cinco programas se suman a los indicadores que nos ubican como una institución de mayor cobertura en la entidad. Con la emoción de celebrar 75 años de historia, los invito a seguir trabajando para lograr que en este año 2025, el 100% de nuestros programas cuenten con reconocimiento de calidad", puntualizó el rector.