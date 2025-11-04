Inicia el DIF Victoria la cuarta entrega de apoyos alimentarios

Inicia el DIF Victoria la cuarta entrega de apoyos alimentariosPrograma Voluntad de Ayudar a las Familias, uno de los 57 programas que impulsa el Sistema DIF Victoria
Con la voluntad de seguir ayudando a los sectores en situación vulnerable, la Sra. Lucy de Gattás, presidenta del DIF, y el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, iniciaron la cuarta entrega de apoyos alimentarios a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
¿Qué ocurrió?
El programa Voluntad de Ayudar a las Familias, uno de los 57 programas que impulsa el Sistema DIF Victoria, distribuye más de 3 mil apoyos alimentarios en la zona rural y urbana de Victoria a las personas que más lo necesitan.
"Mientras existan familias que lo requieran, lo seguiremos haciendo con todo el amor del mundo", reiteró Lucy de Gattás al agradecer a la Dra. María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, y al Gobernador Américo Villarreal Anaya por querer y apoyar incondicionalmente a los victorenses.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Porque la política más humana es la que nace del corazón, el alcalde Eduardo Gattás Báez agradeció a Lucy de Gattás por trabajar en unidad transformando vidas; "Cuando el corazón de Tamaulipas se abraza en un latido en común, todo se puede y la esperanza se multiplica, hoy el mensaje es claro: Unidad".