Inicia el DIF Victoria la cuarta entrega de apoyos alimentarios

Con la voluntad de seguir ayudando a los sectores en situación vulnerable, la Sra. Lucy de Gattás, presidenta del DIF, y el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, iniciaron la cuarta entrega de apoyos alimentarios a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

¿Qué ocurrió?

El programa Voluntad de Ayudar a las Familias, uno de los 57 programas que impulsa el Sistema DIF Victoria, distribuye más de 3 mil apoyos alimentarios en la zona rural y urbana de Victoria a las personas que más lo necesitan.

"Mientras existan familias que lo requieran, lo seguiremos haciendo con todo el amor del mundo", reiteró Lucy de Gattás al agradecer a la Dra. María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, y al Gobernador Américo Villarreal Anaya por querer y apoyar incondicionalmente a los victorenses.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?