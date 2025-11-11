Alistan protección para los paisanos

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la Reunión Estatal de Coordinación Operativo del Programa Héroes Paisanos, en la que participaron representantes de los tres niveles de gobierno, entre ellos la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, además del titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado, Segismundo Doguín Martínez.

¿Qué ocurrió?

Durante el encuentro en el que también estuvieron presentes los alcaldes de Matamoros, Alberto Granados, y de Miguel Alemán, Ramiro Cortez, se revisaron las estrategias de atención, seguridad y orientación que se implementarán durante la próxima temporada decembrina, con el propósito de garantizar un tránsito seguro, ordenado y ágil para los connacionales que regresan a México para visitar a sus familias.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?