`UAT En Vivo´, nueva plataforma para difundir el talento estudiantil

Cd. Victoria, Tamps.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició su nuevo programa "UAT en Vivo", con el objetivo de difundir el talento estudiantil y acercar las actividades académicas, culturales y deportivas a toda la comunidad universitaria y a la sociedad tamaulipeca. La primera transmisión se realizó este miércoles desde las instalaciones de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV).

La iniciativa, organizada por la Secretaría de Comunicación y Difusión de la UAT, permitió que estudiantes, docentes y personal administrativo participaran activamente en entrevistas, dinámicas y conducción, proyectando la riqueza cultural y académica del plantel. El secretario de Comunicación y Difusión, Manuel Mario Aguilar González, destacó que el programa sigue la instrucción del rector Dámaso Anaya Alvarado de mantener un contacto directo y constante con la comunidad universitaria.

Durante la jornada, se transmitieron los programas Noticias Radio UAT y Con Todo Gusto, mostrando la vida cotidiana del campus, y posteriormente se presentó "UAT en Vivo", producido por Televisión Universitaria y la Dirección de Imagen y Comunicación Estratégica. Entre las participaciones destacaron grupos de danza folclórica, teatro, equipos de taekwondo, futbol soccer y fútbol americano, así como estudiantes galardonados en concursos del IMCP, IMEF Universitario y la Expo Emprendedora ANFECA.

Aguilar González también anunció la convocatoria para integrar la Red de Embajadores Digitales de la UAT, un programa que permitirá a los estudiantes participar en la difusión de proyectos y actividades institucionales mediante plataformas digitales.