En marcha reproducción asistida para ganado lechero en Tamaulipas

En Tamaulipas se realiza el programa "Reproducción Asistida para Ganado Lechero" con el que se busca mejorar la genética y la productividad del hato ganadero tamaulipeco. La actividad se puso en marcha en el municipio de Aldama.

El programa de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura permite aprovechar óvulos de vacas élite y semen de toros lecheros de alto rendimiento, cuyos embriones serán transferidos a vacas receptoras del municipio. Esta estrategia contribuye a reducir significativamente los costos de producción y fortalecer la ganadería lechera del estado.

¿Quiénes participan en el programa?

El director de Extensionismo Pecuario y Forestal, Eduardo Maraboto Martínez, encabezó la práctica realizada en el municipio, con la participación de 25 ganaderos del grupo "Esperanza del Porvenir", entre ellos varias mujeres se han sumado activamente a esta iniciativa innovadora.

¿Qué otros planes hay para la ganadería en Tamaulipas?

El programa "Reproducción Asistida para Ganado Lechero" se implementará también en los municipios del altiplano de Tamaulipas, enfocado en ganado caprino, con el objetivo de impulsar la caprinocultura y la ovinocultura en la región.

En relación con esta visión, el rastro de la Facultad de Medicina Veterinaria, que recientemente inició operaciones, ampliará su línea de proceso para ovinos y caprinos, fortaleciendo así la cadena de valor y la competitividad del sector pecuario estatal.

El funcionario señaló que el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la equidad de género y la sustentabilidad en la producción agropecuaria, consolidando a la entidad como referente nacional en mejoramiento genético y productividad ganadera.