Impulsa la UAT formación bilingüe en la Prepa No. 3

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa fortaleciendo la educación media superior con acciones que promueven la innovación académica y el desarrollo integral del estudiantado.

¿Qué avances se han logrado en la Preparatoria No. 3?

En la Preparatoria No. 3 de la UAT, ubicada en Ciudad Victoria, la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado impulsa proyectos académicos de alto impacto, como la formación de estudiantes en el programa bilingüe, así como una serie de mejoras en infraestructura educativa y equipamiento tecnológico.

La directora del plantel, Maribel Soberón García, destacó que estos avances reafirman el compromiso institucional con la educación media superior. Mencionó que el programa bilingüe representa una de las principales fortalezas de la escuela, al permitir que los jóvenes cursen diversas asignaturas en inglés, fomentando así sus competencias lingüísticas y académicas desde el nivel bachillerato.

¿Cómo se ha implementado el programa bilingüe?

Indicó que actualmente se trabaja con la tercera generación del grupo bilingüe, cuyo programa ha tenido una gran aceptación entre los estudiantes y docentes, demostrando excelentes resultados y un compromiso genuino por parte del profesorado. Explicó que esta iniciativa ha permitido ofrecer a los estudiantes un plus en su Bachillerato, fortaleciendo un esquema de enseñanza colaborativo que impulsa el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo.