Profeco recupera 18 mdp por conciertos cancelados

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) logró recuperar 18 millones de pesos a consumidores afectados por conciertos suspendidos en diferentes municipios de Tamaulipas.

El titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) zona Golfo Norte, Manuel Leal Villarreal, explicó que uno de los casos más relevantes fue el de Chayanne en Tampico.

Por ello, mantiene abiertas las oficinas para las personas que se han sentido agraviadas por cambios de fechas y suspensiones de última hora, para conciliar con las empresas encargadas de la organización, así como a las encargadas de vender los boletos.

El servicio consiste en la supervisión directa del proceso de canje de boletos y devolución de recursos, con el objetivo de brindar certeza jurídica a los asistentes y evitar escenarios de desinformación como los registrados en otros eventos de la región sur del estado.

"Obtuvimos el 82 por ciento de las quejas conciliadas y el 97 por ciento del monto reclamado por los consumidores, lo que representa alrededor de 18 millones de pesos recuperados para la gente", señaló.

El funcionario subrayó que acudir a la Profeco sí genera resultados concretos, pues "de cada diez consumidores que presentan su queja, nueve logran recuperar prácticamente todo lo que reclamaron".

Explicó que la mayoría de los casos corresponden a conciertos o eventos culturales cancelados, reprogramados o que no cumplieron con las condiciones ofrecidas al momento de la venta del boleto.

Respecto al caso específico del concierto de Chayanne, Leal Villarreal aclaró que no se trató de una cancelación, sino de una reprogramación derivada de causas de fuerza mayor.

"El cambio de fecha y de sede está dentro de lo que marca la ley, porque no se trató de una cancelación, sino de una reprogramación", explicó, al recordar que en la fecha original se registró una lluvia torrencial que ponía en riesgo a los asistentes, al artista y a su equipo de trabajo.

No obstante, enfatizó que la legalidad del cambio no obliga al consumidor a aceptar nuevas condiciones.

"Aunque sea legal el cambio, la decisión siempre es del consumidor; él puede aceptar la nueva fecha y sede o bien optar por la devolución de su dinero", indicó.

El titular de ODECO Golfo Norte recordó además que los derechos del consumidor no se limitan únicamente al reembolso del boleto, toda vez que el consumidor puede solicitar la devolución de su dinero y además hasta un 20 por ciento de indemnización, que consiste en los gastos adicionales derivados del evento.

Es decir, los gastos para desplazarse al sitio del evento, comida, transporte, hospedaje, entre otros factores que están más allá del costo del boleto para ver a sus artistas favoritos, y el cambio implicaría un doble gasto.

"Hay personas que viajan desde otros municipios o estados, hacen un gasto y, si el evento se reprograma, esos costos también cuentan", explicó.

Leal Villarreal exhortó a la ciudadanía a ejercer sus derechos por la vía institucional y acudir directamente a las oficinas de la Profeco en Tampico, en lugar de limitarse a manifestar inconformidades en redes sociales, al recalcar que los resultados obtenidos demuestran que la conciliación formal sí permite recuperar el dinero de los consumidores.



