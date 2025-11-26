Aumentan presión agricultores

Por segundo día consecutivo, productores agrícolas del Valle de San Fernando, bloquearon la carretera federal Victoria-Matamoros en el kilómetro 201, frente a la Bodega La Herradura del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

La vía de comunicación fue estrangulada a las 10:40 horas, abriéndose el paso a vehículos particulares y autobuses de pasajeros foráneos, ambulancias, patrullas y ciudadanos con complicaciones de salud; paralizando por completo al transporte de carga.

Cada hora, se abría la circulación a los automovilistas y autobuses de pasajeros, para que cruzarán el bloqueo carretero; en tanto que elementos de la Guardia Nacional y Guardia Estatal, brindaban vialidad y escoltaban a los automovilistas que transitarán sobre las brechas para sacarle la vuelta al bloqueo.

Por su parte el integrante del Frente Estatal de Productores agropecuarios de Tamaulipas Jorge Medina, aseguró que, del 2018 a la fecha, el campo en el país cayó en una crisis severa; al desmantelar el gobierno federal en los últimos siete años, todos los mecanismos y todo el aparato que daba seguridad y certeza al productor agrícola.

En este lapso desaparecieron los fideicomisos, la banca, los seguros, el subsidio al diésel y también fue desarticulada ASERCA, dependencia que realizaba toda la mecanización para el desarrollo de campo competitivo y productivo.

También desapareció toda la investigación tecnológica y científica, así como los 20 mecanismos que daban seguridad y certeza a la gente del campo que trabaja y hace producir la tierra.

Señaló que con movimiento nacional que están haciendo los productores agrícolas y las organizaciones de transportistas, se busca consolidar la construcción de un modelo económico agroalimentario, donde se establezcan las condiciones para poder rescatar el campo.

Con este movimiento nacional, se está exigiendo al gobierno frenar la importación de granos del extranjero que entran libres de aranceles; nada más en este año -2025-, han ingresado al país 40.7 millones de toneladas de sorgo, maíz, frijol, arroz y todo tipo de granos; de esta cantidad 23 millones de toneladas son de maíz blanco y amarillo.

DAÑAN LA SALUD GRANOS IMPORTADOS

Explicó que la generalidad de los granos extranjeros que ingresan al país, con adquiridos los industriales a bajos precios, ya que tienen 4 o 5 años almacenados y con restricciones fitosanitarias, además de aplicarles una gran variedad de químicos, pesticidas, entre otras sustancias para que aguanten.

El consumo irracional que alimentos preparados con estos granos, traen como consecuencia daños colaterales en la salud, aseguró Jorge Medina.

Por otra parte se dio a conocer que la tarde de este martes, representantes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano y líderes de organizaciones de Transportistas, participaron en una mesa de dialogo en donde sostuvieron un encuentro con diputados federales y funcionarios de la secretaria de gobernación y de la secretaria de agricultura nacional, tratando de buscarle una solución a la problemática que presenta el campo en el país.