Becas para que médicos se queden en Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó que el sector salud de Tamaulipas presenta problemas para retener a médicos especialistas para los hospitales de la entidad.

Señaló que se han detectado deficiencias en la permanencia y regularización del personal médico, a pesar de que hay un alto porcentaje de formación de especialista en los diferentes municipios.

Bajo ese contexto, el mandatario explicó que la prioridad para 2026 será fortalecer la formación de especialistas para evitar su salida del estado, regularizar a trabajadores con años de antigüedad y concluir obras hospitalarias de alto impacto.

Recordó que durante años México formaba apenas "alrededor de seis mil especialistas por año", pero actualmente existen "alrededor de 18 mil médicos que están en etapa de formación dentro de todo el sector a nivel nacional".

Este incremento, dijo, no resolverá por sí solo la necesidad de arraigo en entidades como Tamaulipas, donde muchos profesionales concluyen su residencia y regresan a su estado de origen.

"Aquí tenemos formación de anestesiólogos, de médicos internistas, de muy buenos cirujanos, pero resulta que son muchachos que en el examen sacaron un lugar, vienen a hacer su residencia al Hospital General, pero ellos son de otro estado, terminan la formación y se van".

Por ello, aseguró que el Gobierno estatal mantiene un programa de becas dirigido a estudiantes, pero también un programa dirigido a trabajadores que ya están establecidos en la entidad, con el objetivo de que puedan cursar una especialidad y posteriormente permanecer en el sistema de salud estatal.