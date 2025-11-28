Proponen regular cirugías estéticas en adolescentes

La diputada Magaly Deándar Robinson presentó una iniciativa que propone de cuatro a ocho años de prisión a quien ralice procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos a menores de edad en Tamaulipas.

Se plantea adicionar el artículo 240 Bis al Código Penal con el objetivo de proteger la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes frente a procedimientos de cirugía plástica innecesarios o riesgosos.

Exceptuando únicamente los casos en los que la intervención sea reconstructiva y esté debidamente justificada por dictamen médico especializado y evaluación psicológica, como la corrección de malformaciones congénitas, secuelas de accidentes o anomalías fisiológicas que afecten la integridad del menor.

"La presente acción legislativa busca imponer una pena de cuatro a ocho años de prisión a quien realice un procedimiento médico-quirúrgico enmarcado en el campo de la cirugía plástica en personas menores de dieciocho años; salvo únicamente los casos en los que la cirugía sea reconstructiva y esté debidamente justificada por dictamen médico especializado y evaluación psicológica, cuando la intervención resulte necesaria para corregir malformaciones congénitas, secuelas de accidentes o anomalías fisiológicas que afecten la integridad física o psíquica del menor", plantea el documento.

En la exposición de motivos, la legisladora de Morena enfatiza que los menores se encuentran en una etapa de desarrollo físico, psicológico y emocional que demanda protección, y que los vacíos legales actuales permiten que procedimientos estéticos se realicen sin supervisión especializada ni consentimiento pleno, poniendo en riesgo la vida de los niños y adolescentes.

"Además se busca cerrar vacíos legales que permiten que procedimientos de carácter estético, sin la debida supervisión especializada o sin el consentimiento informado de los responsables legales, pongan en riesgo la vida y el futuro de menores de edad."

El destaca como ejemplo el caso de Paloma Nicole Arellano, una menor de 14 años en Durango que falleció tras someterse a una cirugía estética sin consentimiento paterno y en condiciones cuestionables.

"Falleció tras someterse a una cirugía estética sin consentimiento paterno y en condiciones cuestionables, ha evidenciado la urgencia de sancionar penalmente de manera clara estos procedimientos en menores de edad."