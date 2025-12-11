Paquete económico prioriza el Bienestar

El Paquete Económico 2026 consolida la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya al priorizar el bienestar de las familias, la estabilidad financiera y la inversión pública para fortalecer la transformación del estado, señaló el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, al presentarlo ante el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, titular de la Comisión de Finanzas, así como ante la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Congreso del Estado.

Durante su mensaje, el titular de Finanzas expuso que el proyecto para 2026 estima ingresos superiores a 81 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 5 por ciento respecto al ejercicio vigente, destacó que Tamaulipas continúa avanzando hacia una mayor autosuficiencia financiera gracias al incremento cercano al 11 por ciento en los ingresos estatales, logrado sin crear nuevos impuestos y mediante estrategias modernas que fortalecen la eficiencia recaudatoria con un enfoque responsable y ciudadano.

Ramírez González subrayó que, como resultado del manejo responsable de las finanzas públicas, la deuda de largo plazo heredada por administraciones anteriores se ha reducido en más de 800 millones de pesos y la calificación crediticia del estado mejoró de BBB+ a A+, permitiendo acceder a mejores condiciones financieras; este desempeño hizo posible que, por primera vez en siete años, no fuera necesaria la contratación de deuda de corto plazo para cerrar el ejercicio fiscal, logro que refleja la solidez financiera alcanzada bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

En cuanto al Presupuesto de Egresos 2026 pesos orientado a fortalecer los programas sociales, la educación, la seguridad, el campo, la cultura, el deporte y la inversión pública productiva, entre las prioridades del presupuesto destacan el impulso a la soberanía alimentaria, la atención de los sectores más vulnerables a través del DIF Tamaulipas, el apoyo a mujeres y jóvenes y la continuidad del Fondo de Capitalidad, que sigue transformando la imagen urbana y la infraestructura de Ciudad Victoria.

Entre los incrementos estratégicos destacan: 21.44% para la Universidad de Seguridad y Justicia, orientado a la formación de quienes garantizan el estado de derecho; 14.09% para el campo, impulsando la producción y la soberanía alimentaria; 13.21% para programas dirigidos a mujeres; 13% para inversión pública productiva; 10.12% para Juventud; y 7.78% y 7.21% para Cultura y Deporte, respectivamente.

El secretario de Finanzas, dijo que el Paquete Económico 2026 demuestra que la transformación de Tamaulipas avanza con rumbo firme al dirigir cada peso al bienestar de las familias, reflejando el compromiso del Gobierno del Estado con el humanismo, la disciplina financiera y un desarrollo equilibrado bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, fortaleciendo la transformación de Tamaulipas.



