Sesiona nuevo Pleno del Poder Judicial de Tamaulipas

Este 1 de octubre, sesionó por primera vez el Nuevo Pleno del Poder Judicial como parte de la nueva etapa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La sesión fue presidida por la magistrada presidenta Tania Gisela Contreras López y dando cumplimiento a la nueva Ley Orgánica de esta Judicatura, ahora, por primera vez, el Pleno, estará conformado con paridad de género, es decir, cinco magistradas y cinco magistrados de número.

"El día de hoy llevamos a cabo la Primera Sesión del Pleno del Supremo Tribunal, un momento que simboliza el comienzo de una etapa donde la justicia será el camino para construir paz y confianza en nuestro estado", señaló la magistrada presidenta.