Previenen violencia infantil; darán guía a padres para detectar alertas

En Tamaulipas, los espacios que deberían ser más seguros para los niños y adolescentes, el hogar y la escuela, son también donde se concentran los mayores riesgos de violencia, señala Ivette Salazar Márquez, titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en el estado

Agrega que los casos de acoso escolar, abuso sexual y violencia intrafamiliar afectan sobre todo a menores de educación básica y secundaria.

"Nivel básico y secundario. Muchos de los casos son familiares directos o personas muy cercanas a la familia donde está la mayor inseguridad para los niños", dijo al ser cuestionada sobre el rango de edad en el que más se presentan los casos.

Salazar Márquez explicó que el Sipinna funciona como articulador de políticas y programas en los tres niveles de gobierno y con organismos no gubernamentales que buscan que las niñas y niños gocen de los derechos constitucionales a una niñez libre, educación, alimento, vivienda, entre otros.

En el 2024, Tamaulipas registró 332 casos de menores víctimas de violencia familiar, siendo el 95% de los casos en adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, le siguen los niños de uno a cinco años, y en último los de seis a 11 años, según datos de la Secretaría de Salud.

Los datos refieren que las mujeres son las principales víctimas de la violencia familiar, con 311 casos, comparado con los 21 varones.

Asimismo, durante el 2024 se registraron 37 casos de menores que sufrieron violencia física o psicológica en las escuelas de Tamaulipas.

En ese marco, dijo, se trabaja actualmente en una cartilla informativa "contra el abuso sexual infantil y el maltrato infantil", elaborada junto con UNICEF y la Comisión para Poner Fin a Todo Tipo de Violencia.

"Esa cartilla se les dará a los papás a partir de noviembre para que ellos identifiquen cuando hay un indicador o síntoma que sea de alerta dentro de su niña o niño que vive en casa y puedan identificar lo que está sucediendo", explicó.

Pese a lo anterior, Salazar Márquez admitió que no hay números precisos sobre los casos de violencia en contra de menores de edad, ya que algunos no se denuncian.

"Estadísticas exactas no las hay, solamente las que se manejan a nivel nacional que no son totalmente exactas, sin embargo sí hay un porcentaje de casos dentro del estado, pero nosotros pues estamos trabajando mucho en la parte de prevención junto con las escuelas y la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud".

Reconoció que gran parte de las denuncias se quedan en redes sociales o en "tendederos" sin llegar a la Fiscalía.

"Por eso es que se le pide a toda la población porque todos somos corresponsables del cuidado y protección de las niñas, niños y adolescentes en que hagan denuncias en caso de que tengan conocimientos o de que sea un caso directo dentro de su familia", enfatizó.

Aunque el Sipinna no investiga directamente, sí recibe reportes para orientación para que los menores sean atendidos y lleven una terapia interdisciplinaria.

Salazar Márquez insistió en que la prevención y la denuncia son claves para revertir esta problemática. "Todos somos corresponsables del cuidado y protección de las niñas, niños y adolescentes", reiteró.