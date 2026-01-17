Actualizan a productores contra gusano barrenador

Para continuar con las acciones de prevención contra el Gusano Barrenador de Ganado, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas convocaron a una capacitación dirigida a técnicos, verificadores, así como productores para conocer acciones y manejo de la mosca transmisora de este vector.

Óscar Barrón López, en representación del titular de la dependencia estatal, dio a conocer que el curso fue impartido por Carlos Javier Alcázar Ramiro, subdirector de Enlace de la Coordinación de Programas de Acción del el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y contó con la participación de alrededor de 120 asistentes, entre técnicos, médicos veterinarios y productores.

Acciones de la autoridad para combatir el Gusano Barrenador

Durante la jornada de capacitación se hizo un llamado a aplicar de manera inmediata los conocimientos adquiridos, reforzar la capacitación directa a los productores, realizar revisiones constantes del ganado, curar oportunamente heridas y extremar medidas preventivas para evitar la proliferación de la mosca del gusano barrenador.

Asimismo, se exhortó a los asistentes a solicitar de manera oportuna el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la CPA o de SENASICA, ante cualquier sospecha o detección de la plaga, con el objetivo de activar de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes.

Detalles sobre la capacitación impartida por SENASICA

Durante el evento, personal de SENASICA informó que en el estado de Tamaulipas se han detectado 12 casos de Gusano Barrenador del Ganado, distribuidos de la siguiente manera: Altamira, un caso; El Mante, un caso; González, seis casos; y Llera, cuatro casos, precisando que uno de los casos registrados en el municipio de Llera se encuentra actualmente inactivo.

Casos de Gusano Barrenador detectados en Tamaulipas

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instancias federales y el sector productivo para preservar el estatus sanitario del estado y salvaguardar la actividad ganadera.