Brinda la UAT conferencia sobre el cáncer de mama

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de Familia UAT, llevó a cabo la conferencia y taller de sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama 'Prevención que inspira, súmate al rosa', con el propósito de promover la conciencia sobre la detección oportuna y fortalecer la cultura de la prevención en la comunidad universitaria.

El evento, realizado en el Aula Magna de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), fue encabezado por la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, con la asistencia de estudiantes, docentes y personal universitario, quienes participaron en estas actividades destinadas a la promoción de la salud y el bienestar integral.

Por su parte, la directora de la Unidad Académica anfitriona, Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, resaltó que este tipo de jornadas permiten crear conciencia colectiva, exhortando a la comunidad universitaria a llevar el mensaje de la prevención más allá de las aulas y convertirlo en un compromiso social que trascienda como ejemplo de solidaridad y responsabilidad hacia la sociedad.

En este marco se reafirmó el compromiso institucional de sumarse a las actividades de sensibilización, destacándose que el cáncer de mama no solo representa un desafío médico, sino también un reto social y emocional que exige la unión de toda la sociedad.