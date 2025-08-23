SSPT alerta sobre casos de sextorsión en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas – La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió un llamado urgente a la ciudadanía para extremar precauciones frente a la sextorsión, un delito digital que se ha registrado en la entidad.

Según el titular de la SSPT, Carlos Arturo Pancardo Escudero, la sextorsión consiste en el chantaje mediante el uso de fotografías o videos íntimos para intimidar y presionar a las víctimas con fines económicos o de otra índole.

En el primer semestre de 2025, se registraron 32 denuncias por extorsión, lo que equivale a un promedio de cinco casos mensuales. Aunque la mayoría de las víctimas han sido mujeres, el fenómeno afecta a personas de ambos géneros.

A nivel nacional, Tamaulipas ocupa el lugar 14 en incidencia de extorsión, de acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Guardia Estatal Cibernética recomienda a la población:

* No compartir fotos o videos íntimos, incluso con personas de confianza.

*No aceptar solicitudes de amistad o mensajes de desconocidos.

*Configurar adecuadamente la privacidad en redes sociales.

* No ceder ante amenazas.

En caso de ser víctima de sextorsión, se recomienda denunciar de inmediato al número 800 122 23 36, extensión 16099, donde personal especializado ofrece asesoría y acompañamiento.

Asimismo enfatiza que la prevención y la denuncia temprana son clave para frenar a quienes intentan lucrar con la intimidad de las personas.