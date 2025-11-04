Tamaulipas proyecta presupuesto de 81 mil millones de pesos para 2026

Tamaulipas proyecta un presupuesto de 81 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, esto representa un crecimiento real de entre 5 y 6 por ciento respecto al autorizado para el año en curso, informó el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Carlos Irán Ramírez González.

El responsable de las finanzas estatales señaló que el presupuesto ya está definido y cumple con los plazos que establece la normatividad, y destacó que el documento será entregado en tiempo y forma al titular del Poder Ejecutivo para su revisión y posteriormente, remitido al Congreso del Estado antes del 10 de diciembre para su análisis y eventual aprobación.

Este presupuesto, dijo, contempla un crecimiento real de entre 5 y 6 por ciento respecto al autorizado para el ejercicio vigente, reflejando estabilidad financiera y disciplina en el manejo de los recursos públicos.

¿Qué prioridades tiene el presupuesto de Tamaulipas?

"El proyecto de paquete económico mantiene una orientación responsable y equilibrada, privilegiando la educación, el bienestar social y el fortalecimiento de la seguridad pública".

¿Se contemplan nuevos créditos para el estado?

Ramírez González subrayó que no se contempla la contratación de nuevos financiamientos y descató que Tamaulipas mantiene finanzas sanas y la liquidez necesaria para cumplir puntualmente con todas las obligaciones de cierre de año, incluyendo sueldos y prestaciones del personal estatal.