Avala Congreso presupuesto

El Congreso del Estado aprobó el Paquete Económico 2026 sin modificaciones trascendente, a pesar de los reclamos de los diputados del PAN sobre el gasto en servicios personales.

Los diputados avalaron un Presupuesto de Egresos de 81 mil millones de pesos, con un crecimiento global de 3 mil 652 millones de pesos respecto a 2025, equivalente a un incremento del 4.7 por ciento.

La discusión revivió la confrontación entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), que anticipó su rechazo al considerar que el gasto no responde a las prioridades más urgentes de la entidad.

De acuerdo con el dictamen, las prioridades del gasto público para el próximo año se concentran en seguridad pública, educación, obra pública, inversión social e infraestructura.

En este marco, las secretarías de Seguridad Pública, Educación y Obras Públicas figuran como las más beneficiadas con incrementos significativos.

El mayor aumento se registra en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), que contará con mil 89 millones 128 mil pesos adicionales, consolidándose como el rubro más fortalecido del presupuesto estatal.

Estos recursos se destinarán a la construcción de estaciones seguras en la zona fronteriza, la adquisición de vehículos, uniformes y prendas de seguridad, cámaras y sistemas tecnológicos, además del fortalecimiento del equipamiento, la profesionalización policial y las capacidades de inteligencia y respuesta para la prevención y combate a la delincuencia.

La Secretaría de Educación también se ubica entre las principales beneficiadas, con un incremento de más de mil 100 millones de pesos, lo que anticipa la ampliación de programas, el fortalecimiento de la infraestructura escolar y mejoras en los servicios educativos.

En el ámbito social, Bienestar Social registra un aumento de 48.9 millones de pesos, orientado a programas comunitarios, atención a grupos vulnerables y coordinación con los municipios.

Destaca la dispersión bimestral de despensas a 300 mil familias, con una erogación anual estimada en 500 millones de pesos. El Desarrollo Rural presenta un crecimiento de 32.2 millones de pesos, luego que en comisiones se reasignara el monto final, tras quitarle dinero a los organismos autónomos.

Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas tendrá un incremento de 466 millones de pesos, destinados a inversiones en zonas rurales, caminos, conservación de carreteras, construcción de inmuebles propios, pavimentación, bacheo y obras consideradas prioritarias.

El rubro de Gastos de Operación crecerá 98.2 millones, con el objetivo de garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las dependencias.

Durante la discusión, la diputada del PAN, Ma. del Rosario González Flores, fijó una postura crítica y anticipó su voto en contra de su bancada.

Señaló que el Congreso decide "el destino que tendrán los miles de millones de pesos que los contribuyentes con el esfuerzo diario generamos con nuestro trabajo y lo entregamos al gobierno", subrayando que dichos recursos deben administrarse para resolver las necesidades más urgentes de la población, en vez de destinarlo a gastos personales.

Desde la perspectiva del PAN, afirmó que las prioridades siguen siendo la salud y la seguridad de las y los tamaulipecos, y sostuvo que el dictamen "no es consecuente ni congruente con el orden de prioridades que el pueblo, nuestros jefes, lo que nuestros representados necesitan".

Cuestionó el aumento al "gasto en mil doscientos millones en servicios personales", así como un crecimiento del "treinta y seis por ciento en el gasto mobiliario y equipo de administración" y de "un tres mil por ciento más en maquinaria y otros equipos", mientras, dijo, se reduce el presupuesto en otros rubros.

La legisladora panista también criticó que se destine "un doce por ciento menos en vestuario y uniformes, veintisiete por ciento menos en prendas de seguridad y protección industrial para nuestros policías, bomberos y un quince por ciento menos en ayudas sociales", todo ello en términos reales.

Además, cuestionó el incremento de "un mil doscientos treinta y tres por ciento para servicios de comunicación social y publicidad", contrastándolo con una caída del gasto en salud de "nueve punto treinta y seis por ciento, en términos reales", lo que representa, dijo, "una reducción de quinientos setenta y cinco millones".

DEFIENDE EL DICTAMEN