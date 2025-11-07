Rehabilitan cortinas de la presa Pedro J. Méndez en Tamaulipas

Están en marcha los trabajos de rehabilitación de las cortinas principales de la presa Pedro J. Méndez en Tamaulipas. El gobernador Américo Villarreal supervisó la obra que tendrá inversión tripartita.

¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación?

El mandatario estatal dijo que estos trabajos de rehabilitación servirán para el mejor aprovechamiento de los recursos. “Cada proyecto que impulsa el desarrollo del campo tamaulipeco, es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

¿Cómo se financiará la obra?

Los trabajos de rehabilitación de las cortinas principales de la presa Pedro J. Méndez, es un proyecto de inversión colaborativa, financiado en un 50 por ciento por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un 20 por ciento por los usuarios de las unidades de riego y un 30 por ciento por el gobierno de Tamaulipas.