Prepara IETAM elecciones de ayuntamientos en 2027

Aunque en 2026 no habrá jornada electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ya se encuentra realizando las tareas preliminares del proceso 2026-2027, en el que se renovarán ayuntamientos y diputaciones locales.

La Ley Electoral local establece que el proceso deberá iniciar en septiembre de 2026, nueve meses antes de la votación programada para el primer domingo de junio de 2027, por lo que el organismo ha integrado en su anteproyecto de presupuesto un apartado específico para estas actividades.

El consejero presidente del Instituto, Juan José Ramos Charre, explicó que esta planeación es obligatoria y exige movilización estatal, logística, producción y diseño de materiales.

"La legislación vigente contempla el arranque del proceso electoral en el mes de septiembre, el año previo al de la jornada electoral", de modo que en 2026 deben desarrollarse acciones como la integración de los consejos municipales y distritales.

Uno de los trabajos más importantes para el próximo año será elegir a 650 tamaulipecas y tamaulipecos que integrarán los consejos municipales y distritales para la operacióon en la jornada previa y posterior al día de la votación.

Ramos Charre detalló que estos procesos requieren amplia difusión pública y presencia territorial, por lo que se necesita presupuesto para preparar una elección local.

"Son procedimientos que convocan ampliamente a la ciudadanía, eso implica movilizarnos en todo el territorio del Estado para garantizar contar con el número de personas idóneas que cumplan requisitos legales".

El IETAM también deberá iniciar la fabricación de los materiales que se utilizarán en las casillas en 2027, para ello, requiere que el INE libere con anticipación los diseños de documentación sin emblemas.

En el 2027 se renovarán los 43 ayuntamientos y el Congreso local, con 22 diputaciones por voto directo y 14 por representación proporcional, es decir, de acuerdo al porcentaje de votación.

"Estamos pugnando porque se nos liberen los diseños de la documentación electoral sin emblemas... y podamos también iniciar el proceso de producción de la documentación electoral que se va a utilizar el primer domingo de junio".

Asimismo, se pondrán en marcha comisiones necesarias para el arranque del proceso, como la de programas de resultados electorales, la de elecciones preliminares y el sistema Candidatas-Candidatos-Conóceles.

Para 2026, el IETAM solicita 414 millones de pesos, de los cuales cerca del 55% corresponde al financiamiento público de los partidos políticos, aproximadamente 250 millones, y el resto se destina al gasto operativo y a las tareas iniciales del proceso electoral 2026-2027.

Sobre la posibilidad de recortes, luego de que la representación estatal del INE advirtiera ajustes en programas, Ramos Charre señaló que todo dependerá de los diputados locales en el análisis del Paquete Económico del 2026 que analizará para ser votado a más tardar el 15 de diciembre.

"Yo esperaría más bien que el Congreso del Estado tome la decisión soberana que le corresponde, ahí sabremos con certeza si se está respaldando la cartera de proyectos que presentó el Instituto o si tendremos que ajustar actividades, contraer metas y optimizar recursos".