Celebra SSPT Tercera Carrera ´Por un Tamaulipas más Seguro´

En un ambiente de unidad entre la ciudadanía y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) se llevó a cabo la Tercera Carrera "Por un Tamaulipas más Seguro".

Tras el banderazo a cargo del titular de la SSPT, Carlos Arturo Pancardo Escudero, personas de todas las edades se unieron al personal administrativo y operativo que participó en este acto conmemorativo que rinde homenaje a la fuerza y disciplina de quienes integran la Guardia Estatal.

Las y los participantes ganadores de los primeros tres lugares recibieron un reconocimiento y premios en efectivo por la cantidad de cinco mil, tres mil y mil 500 pesos en la ruta de 10 kilómetros; así como de tres mil, dos mil y mil pesos en la ruta de cinco kilómetros.

En la rama femenil, el podio de cinco kilómetros quedó conformado, en orden ascendente por Melissa Vargas, Dania Navarro y Paola Walle; mientras que el varonil se integró por: Leonardo Zurita, Enrique Morales De los Santos y Eduardo Velázquez Ruiz.

Siguiendo el mismo orden para la ruta de 10 kilómetros, las ganadoras fueron: Neylania Chapa, Ángeles Martínez y Giseel Medina Flores; mientras que, en la rama varonil, ganaron: Adrián De la Cruz Reyna, Juan Carlos Rico y José Carlos González.

"Les agradezco profundamente su participación, los espero el año que entra", manifestó el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas.



