Desaparecen subsecretarías y direcciones por austeridad

Diversas subsecretarías y direcciones generales de la estructura gubernamental desaparecieron para generar un ahorro en el gasto público, informó la titular de la Secretaría de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván.

Explicó que la modificación responde la política de austeridad. Ya se cuenta con el dictamen de la Secretaría de Salud y de la Contraloría, siendo las próximas dependencias en ejecutar la contracción de sus áreas administrativas, mientras que el resto lo deberá hacer en las próximas semanas.

"Ya hay algunas que ya fueron autorizadas y es más, publicadas, y otros que están en proceso", señaló la funcionaria.

Cabe aclarar que la Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Educación y de la de Seguridad Pública representan el mayor gasto en nómina para la dependencia gubernamental.

Manautou Galván precisó que los dictámenes son firmados de manera conjunta entre Administración y Contraloría y, posteriormente, pasan a publicación, para hacer oficial la reestructura de las dependencias.

"Como llegan a tramitarse ahí, son de las que te puedo comentar posteriormente, pues tiene que, después de esa aprobación por ambos, tiene que pasar a la publicación respectiva", explicó.

Cada dependencia realizó su propio diagnóstico para definir dónde reducir niveles jerárquicos.

"Cada quien hizo un análisis sobre las necesidades de su secretaría y determinó qué ajustes tenía que hacer", indicó la secretaria.

De acuerdo con el proceso, en algunos casos las subsecretarías se convirtieron en direcciones generales; en otros, las direcciones generales pasaron a direcciones simples.

"Así cada quien sucesivamente vio los requerimientos que tenían", agregó.

Ante las dudas sobre posibles recortes de personal, Manautou Galván aclaró que los cambios se limitan a la estructura organizacional.

Ni despidos, ni ajustes. De eso nos olvidamos de lo que se presumía que iba a ocurrir con este tipo de procesos. Esos son los cambios únicamente a la estructura administrativa" Luisa Eugenia Manautou Galván Secretaria de Administración

También puntualizó que no se fijó un plazo para que las dependencias entreguen sus propuestas para reducir el gasto público.

Aunque no hay una cifra global, la secretaria de Administración señaló que el ahorro será distinto en cada área, pues depende de las necesidades de cada Secretaría, dirección y área.

Con esto, se busca busca simplificar estructuras sin afectar la operación de los servicios.



