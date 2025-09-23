Ataque contra Guardia Estatal en carretera a Monterrey

Este martes, elementos de la Guardia Estatal fueron atacados con armas de fuego sobre la carretera Victoria–Monterrey, a la altura del Ejido Laborcitas.

Durante la persecución, un grupo de delincuentes lanzó ponchallantas para intentar escapar, ocasionando daños en varios vehículos particulares que circulaban por la zona.

Se informó que un elemento policial resultó herido y recibe atención médica.

Autoridades de seguridad mantienen operativos y patrullajes en el área para localizar a los responsables.

Se recomienda a la ciudadanía extremar precauciones y evitar transitar por el sector.