Renuncia un quinto juez electo al Poder Judicial de Tamaulipas

Renuncia un quinto juez electo al Poder Judicial de TamaulipasA menos de dos semanas de la toma de protesta, Jesús Terán Martínez desistió de asumir como juez laboral, convirtiéndose en el quinto magistrado electo que renuncia
Ciudad Victoria, Tamaulipas.
A menos de dos semanas de que se lleve a cabo la toma de protesta del nuevo Poder Judicial del Estado, un quinto juez electo decidió no asumir el cargo.
En la sesión de la Diputación Permanente, la diputada Mayra Benavides Villafranca dio lectura a la renuncia de Jesús Terán Martínez, designado juez de primera instancia en materia laboral. En su escrito, aseguró que la determinación fue voluntaria y sin presiones.
Con su salida, ya son cinco los jueces que han desistido de integrarse al Poder Judicial, luego de que previamente hicieran lo mismo María Dora Chávez Cantú, Anabel Almazán Botello, Yaritza Atziri Bonilla Molina y Javier Colunga Reséndiz.
El Congreso del Estado aceptó la dimisión y, en cumplimiento a la normativa, convocó a Juan Jesús Anaya Fernández —segundo lugar en la elección interna del 1 de junio— para ocupar la vacante. Está programado que rinda protesta el 30 de septiembre en Reynosa.
La cadena de renuncias ha despertado dudas sobre el proceso de integración de la nueva estructura judicial en Tamaulipas.