Renuncia un quinto juez electo al Poder Judicial de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.

A menos de dos semanas de que se lleve a cabo la toma de protesta del nuevo Poder Judicial del Estado, un quinto juez electo decidió no asumir el cargo.

En la sesión de la Diputación Permanente, la diputada Mayra Benavides Villafranca dio lectura a la renuncia de Jesús Terán Martínez, designado juez de primera instancia en materia laboral. En su escrito, aseguró que la determinación fue voluntaria y sin presiones.

Con su salida, ya son cinco los jueces que han desistido de integrarse al Poder Judicial, luego de que previamente hicieran lo mismo María Dora Chávez Cantú, Anabel Almazán Botello, Yaritza Atziri Bonilla Molina y Javier Colunga Reséndiz.

El Congreso del Estado aceptó la dimisión y, en cumplimiento a la normativa, convocó a Juan Jesús Anaya Fernández —segundo lugar en la elección interna del 1 de junio— para ocupar la vacante. Está programado que rinda protesta el 30 de septiembre en Reynosa.