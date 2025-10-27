Ubican irregularidades en el Poder Judicial





El Poder Judicial de Tamaulipas incurrió en los últimos tres años en deficiencias en el manejo del recurso público en contraria por adquisicion de bienes, servicios de asesorías contables, y en la ejecución de proyectos internos.

Los resultados de los programas anuales de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del 2023 y 2024 revelan un patrón de opacidad y falta de control administrativo del órgano judicial, mismo que estrenó jueces y magistrados hace 26 días.

Las observaciones por inconsistencias en el manejo del recurso público, y la falta de documentos financieros y administrativos asciende a los cinco millones 808 mil 442 pesos con 13 centavos.

Por ejemplo, en los informes del 2023 los auditores de la ASE detectaron que de la revisión de la subcuenta contable 1241-1-5111 correspondiente a "muebles de oficina y estantería" no se logró comprobar las pólizas y documentos que comprueben la adquisición de equipo.

Por ello, el informe concluyó en la promoción administrativa para que se aclare la falta de información contable y documental que corresponde a adquisiciones, arrendamientos y servicios a cargo del Supremo Tribual de Justicia del Estado de Tamaulipas.

"Algunas operaciones realizadas no presentaron los justificantes y comprobantes con la documentación suficiente y competente", advierte el documento.

En otro caso, que corresponde a la auditoría AEGE/003/2024 el máximo órgano de fiscalización en Tamaulipas detectó que el Supremo Tribunal "no proporcionó diversa documentación requisitada que sustente la materialidad de las operaciones, ni las documentales legales" para ejecutar el pago por concepto de "servicios de investigación científica y desarrollo".

Tampoco comprobó el pago por servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, ambos contratos ascienden a la cantidad de 809 mil 314 pesos con 55 centavos.

En ese periodo, la ASE auditó un universo de mil 558 millones de pesos del Poder Judicial Estatal correspondiente a pagos de nóminas, adquisiciones de bienes y servicios, así como obra pública y otras contrataciones y egresos.

La transición del nuevo Poder Judicial empata con la nueva entrega de informes individuales de la ASE como lo establece el Programa Anual del 2025, y determinar si ejecutaron el dinero público como estipula la Ley General de Contabilidad, la Ley de Disciplina Financiera, y la Ley del Gasto Público.

EL DATO

En los informes del 2023 no se logró comprobar las pólizas y documentos que comprueben la adquisición de equipo de muebles de oficina.



