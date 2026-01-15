Alerta Coepris por playa contaminada

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en conjunto con la Secretaría de Salud, ha emitido una alerta a la población y turistas tras revelar los resultados de su monitoreo prevacacional de playas para en el estado de Tamaulipas.

El informe indica que la Playa Norte de Barra del Tordo, ubicada en el municipio de Aldama, ha sido clasificada como NO APTA para uso recreativo debido a altos niveles de contaminación bacteriana.

Según el reporte oficial, que detalla las mediciones realizadas entre el 24 de noviembre y el 3 de diciembre pasados, el sitio "Playa Norte" de Barra del Tordo registró un nivel de 204 NMP de Enterococos por cada 100 mililitros de agua.

Este valor excede significativamente el límite establecido por la normativa mexicana para considerarse segura para la salud humana.

Los Enterococos son bacterias indicadoras de contaminación fecal y su presencia en altas concentraciones puede provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas u otras afecciones en los bañistas.

A pesar de esta alerta, la buena noticia es que la gran mayoría de las playas monitoreadas en Tamaulipas fueron clasificadas como "APTA" para uso recreativo, demostrando una excelente calidad del agua.

Las playas que cumplen con los estándares de seguridad sanitaria incluyen:

La Playa Miramar (Ciudad Madero): Todos sus puntos de muestreo (Miramar II, Maeva, Sirenas, Estac. Pub y Escolleras) resultaron aptos, con niveles de Enterococos entre 12 y 18 NMP/100 mL.

En la Playa Bagdad (Matamoros): Ambos sitios monitoreados (Bagdad I y Bagdad II) fueron declarados aptos, con un nivel de 10 NMP/100 mL.

Para la Playa La Pesca (Soto la Marina): Los tres puntos de muestreo (La Pesca I, II y III) obtuvieron la clasificación de aptas, con valores de Enterococos entre 21 y 36 NMP/100 mL.

·Playa Sur de Barra del Tordo (Aldama): A diferencia de su contraparte norte, este sitio también fue clasificado como apto, con 160 NMP/100 mL.

En su informe la COFEPRIS hace un llamado a la población y a los visitantes de Tamaulipas a consultar siempre los informes actualizados de calidad de playas antes de planificar sus actividades recreativas acuáticas.

Se recomienda evitar por completo el contacto con el agua en la Playa Norte de Barra del Tordo en Aldama hasta que las autoridades sanitarias emitan un nuevo aviso de mejora en su calidad.