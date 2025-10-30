Plan emergente de bacheo avanza y no se detiene: Lalo Gattás.

El Plan Emergente de Bacheo no se detendrá hasta devolver la movilidad, seguridad y dignidad a las calles de la Capital y Corazón de Tamaulipas, afirmó el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, al dar a conocer el avance de las acciones de rehabilitación de vialidades en la ciudad.

En conferencia de prensa, acompañado del secretario de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna y el vocero del programa Jorge Bello Méndez, informó que en la primera semana de trabajo se aplicaron 2000 metros cuadrados de carpeta asfáltica en tres polígonos; y 500 más por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) en superficie por reparación de fugas.

Gattás Báez subrayó que el objetivo del Plan es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, asegurando que las calles de Victoria sean seguras y dignas para todos. Las acciones de bacheo son parte de un esfuerzo más amplio para atender las necesidades de infraestructura en la ciudad.

