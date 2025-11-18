Bachean rutas del transporte público

Con la atención de 15 puntos críticos en rutas de transporte público, el gobierno de Victoria retomará este martes el Plan Emergente de Bacheo, a través del cual ha rehabilitado más de 13 mil 500 metros cuadrados de asfalto dañado.

Tras la reunión con dirigentes de distintos gremios, el alcalde Eduardo Gattás Báez instruyó a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio enfocar la estrategia en calles y avenidas para mejorar la movilidad de unidades que prestan el servicio de transporte colectivo, alquiler y aplicación digital.

En la cuarta semana de implementado el plan de bacheo, se atendió la ruta comercial en la avenida Hombres Ilustres, entre las calles UAT y José Sulaimán, lo que facilitó, en ese y otros puntos de la ruta comercial, buena circulación vehicular durante el evento anual del Buen Fin.

Cuadrillas de bacheo del municipio, atendieron reportes ciudadanos en la calle 12 de diciembre, entre República de México y Cerro de Tepeyac, del fraccionamiento Haciendas del Santuario; y se concluyó el recarpeteo del tramo carretero que conecta con el acceso a la colonia Lomas de Guadalupe.