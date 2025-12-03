Intensa jornada de bacheo en Victoria

En gira de supervisión de obras, el alcalde Victoria Eduardo Gattás Báez llevó a cabo un recorrido por la calle Matamoros, donde se implementa el Plan Emergente de Bacheo que, a la fecha, acumula 17 mil metros cuadrados de asfalto rehabilitado.

"La rehabilitación de avenidas y calles no se detiene, vamos a seguir trabajando, junto con el gobernador Américo Villareal Anaya, hasta que la Capital tenga la infraestructura vial que merece", dijo a vecinos del sector y automovilistas que transitaban por el lugar.

Acciones de la autoridad en la rehabilitación de calles

Este día, cuadrillas de bacheo realizaron trabajos de retiro de material dañado, preparación de base y compactación de la mezcla, del Eje Vial al libramiento Portes Gil, sobre la calle Matamoros, con lo que se dio respuesta al reporte ciudadano recibido a través del número de atención 072.

Detalles sobre el avance del Plan Emergente de Bacheo

La jornada incluyó labores de rehabilitación de pavimento en la colonia Lomas de Guadalupe, en el tramo carretero de salida a Llera; días antes en zona centro, y calles y accesos de los fraccionamientos Las Américas, Paseo de Los Olivos, Barrio de Pajaritos, San Gabriel y Los Olivos.