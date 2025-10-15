Decomisan en Tamaulipas solo 18 pipas de huachicol en 6 años

Durante los últimos seis años la Fiscalía General de la República tuvo conocimiento del aseguramiento de 783 mil litros de combustible que fueron asegurados en operativos contra la extracción ilegal de una toma clandestina de Pemex.

De acuerdo a información consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia, durante el el sexenio federal pasado, fueron poco más de 783 mil litros de combustible los que fueron asegurados por las autoridades federales en operativos contra las tomas clandestinas ubicadas en el estado de Tamaulipas.

Los poco mas de 783 mil litros equivalen a 18 pipas que son utilizadas para transportar gasolinas por parte de Pemex, las cuales en promedio cuentan con una capacidad de almacenamiento de 70 mil litros.

El conteo de aseguramiento de combustible en tomas clandestinas hecho por la FGR, indica que fue durante los años 2019 y 2020 cuando se realizaron la mayor cantidad de aseguramiento de combustible en este tipo de acciones contra la delincuencia.

En el año 2019 fueron en total 178 mil 249 litros asegurados en tomas clandestinas, mientras que en el año 2020 la suma fue de 379 mil 478 litros, sin embargo a partir del año 2021 este tipo de acciones empezaron a disminuir en el estado de Tamaulipas.

Fue en el año 2021 cuando el conteo de litros asegurados en tomas clandestinas llego a cero, mientras que en el año 2022 la cifra fue de 88 mil 803 litros, para el año 2023 el total fue de 83 mil litros, al cierre del mes de septiembre del año 2024 la cifra fue de 53 mil litros.

Respecto a las detenciones la FGR indicó que del año 2019 a la fecha fueron 66 los trabajadores o ex trabajadores los que fueron detenidos por su presunta participación en el robo de combustibles a través de tomas clandestinas, la mayor parte durante los años 2019 con 28 casos, 2020 con 10 y 2021 con 28 registros.

A partir del año 2022 al mes de diciembre del 2024 no se registro la detención de personas por la presunta comisión de este delito.

Respecto a las tomas clandestinas, Tamaulipas contabiliza poco mas de cinco mil 200 registros de extracción ilegal de combustible de Pemex dentro de su territorio, posicionando a la entidad en el quinto lugar a nivel nacional con mayor cantidad de registros.



