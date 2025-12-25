Claman por desaparecidos

Mientras miles de familias enfrentan una Navidad marcada por la ausencia, colectivos de búsqueda en Tamaulipas alzaron la voz para exigir al nuevo fiscal general del estado un compromiso real con la localización e identificación de las 13 mil 99 personas reportadas como desaparecidas.

¿Qué acciones se requieren para localizar a desaparecidos?

El vocero del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, José Andrés Méndez Ñeco, expuso las carencias y las complicaciones que enfrentan para realizar las labores de búsqueda para ubicar a cientos de desaparecidos en la entidad.

Ante la llegada del nuevo fiscal general, dijo que existe preocupación, pero también esperanza que se invierta más recurso para las labores de identificación forense, y de apoyo a las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada. Destacó la importancia de una reestructuración profunda en la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y pidió un trato directo, sin intermediarios.

“Que tengamos el acercamiento directo con el fiscal, que no nos pongan trabas, que no nos pongan intermediarios”, demandó. Asimismo, urgió a mejorar y acelerar los procesos de identificación forense y a poner en funcionamiento el Centro de Identificación Humana de Altamira, que permanece cerrado.

Demandas de colectivos ante el nuevo fiscal general de Tamaulipas

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Tamaulipas existen 13 mil 99 personas desaparecidas y no localizadas, en un periodo que abarca de 1952 al 24 de diciembre de 2025, presuntamente vinculadas a delitos como desaparición forzada, feminicidio, homicidio, secuestro, rapto, sustracción y trata de personas. Los municipios con mayor número de casos son Reynosa (2,741), Nuevo Laredo (2,614), Matamoros (2,418), Victoria (945) y Tampico (743).

Por sexo, 10 mil 658 son hombres, 2,423 mujeres y 18 indeterminados, es decir, cuatro de cada cinco desaparecidos son hombres. El pico de desapariciones se registró a partir de 2009, y la mayor incidencia se concentra en jóvenes de 13 a 29 años de edad.

Impacto de la desaparición en las familias tamaulipecas durante la Navidad

En este panorama, la Navidad vuelve a ser sinónimo de ausencia para miles de hogares tamaulipecos, mientras colectivos y familias insisten en que la búsqueda no puede seguir dependiendo de recursos mínimos ni de voluntades a medias. Cuestionado sobre posibles riesgos por incursionar en zonas relacionadas con el crimen organizado, el vocero fue enfático: “Yo siempre digo que buscamos a todas y a todos, no importa en lo que trabajaban”. Aseguró que hasta el momento no ha recibido amenazas. “Nadie se ha metido conmigo, ni me han hablado, ni me han dicho ya deja de buscar, creo que hay un respeto hacia las madres buscadoras”, afirmó.