Rescatan a persona lesionada en la sierra de Bustamante

Rescatan a persona lesionada en la sierra de BustamanteEl hombre sufrió una caída mientras realizaba labores de pastoreo en la sierra.
Esta mañana se recibió el reporte de una persona lesionada luego de tener una caída mientras realizaba labores de pastoreo en la sierra en el municipio de Bustamante, Tamaulipas.
Elementos de Protección Civil y de la Guardia Estatal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), participaron en el rescate del hombre. Debido a que se encontraba en una zona de difícil acceso, fue necesario el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aeromóvil.
Personal operativo de Protección Civil se trasladó al lugar durante la noche para su estabilización y gracias a la intervención aérea de la Guardia Estatal, se logró ubicar y trasladar al afectado para recibir atención médica, salvaguardando su integridad.
