Rescatan a persona lesionada en la sierra de Bustamante

Esta mañana se recibió el reporte de una persona lesionada luego de tener una caída mientras realizaba labores de pastoreo en la sierra en el municipio de Bustamante, Tamaulipas.

Elementos de Protección Civil y de la Guardia Estatal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), participaron en el rescate del hombre. Debido a que se encontraba en una zona de difícil acceso, fue necesario el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aeromóvil.