Persona resulta herida por impacto de bala en Ciudad Victoria

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó una persona herida por impacto de bala, hechos ocurridos en Ciudad Victoria durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con el breve reporte, los hechos ocurrieron en la colonia Simón Torres, sin que se mencionen más detalles de cómo ocurrió el ataque armado.

¿Qué ocurrió?

"Se atiende reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Mateo Acuña con Carlos Joaquín Castillo Bretón en la colonia Simón Torres de Ciudad Victoria".

La Vocería añadió que la persona ya fue trasladada para recibir la atención médica correspondiente y que autoridades de Seguridad Pública están en campo en coberturas de seguridad e investigación.

Las autoridades de seguridad se encuentran en el lugar para realizar las investigaciones pertinentes sobre el incidente armado. Se espera que se brinde más información sobre las circunstancias que rodearon el ataque y el estado de salud de la persona herida.