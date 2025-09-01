Persisten bromistas en llamar a urgencias

Ocho de cada 10 llamadas de emergencia que se hacen en Tamaulipas resultan ser falsas o de broma, reveló en su último informe el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

El número único de emergencias 911 recibió en el primer semestre de 2025 un total de 600 mil llamadas, de las cuales solo 100 mil fueron procedentes y el resto, es decir, 500 mil, resultaron falsas, incompletas o de broma.

El reporte, elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI), detalla que las llamadas improcedentes representaron una tasa de 14 mil 666 por cada 100 mil habitantes, con una ligera disminución de -4.6% respecto al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, de las 100 mil llamadas procedentes registradas de enero a junio, el 59.7% correspondió a incidentes de seguridad, como violencia familiar, personas agresivas, accidentes de tránsito sin lesionados, alteraciones del orden público, reportes de personas sospechosas, robos sin violencia, violencia contra la mujer y hechos relacionados con armas de fuego.

Es decir, el 60 por ciento de las llamadas que resultan procedentes en la entidad corresponden a temas de inseguridad o violencia.

El 16.1% de los reportes fueron de carácter médico, entre ellos accidentes de vehículos y motocicletas con lesionados, urgencias médicas y personas inconscientes.

En el rubro de asistencia, que representó el 12.3%, se contabilizaron casos de ruidos excesivos, solicitudes de rondín de vigilancia, quejas contra servicios públicos y tentativas de robo.

Los reportes de protección civil concentraron el 9%, con incidentes como incendios urbanos y en viviendas, quema de pastizales, enjambres de abejas y contaminación ambiental.

El resto correspondió a fallas de servicios públicos, principalmente semáforos descompuestos, cortos circuitos, cables colgando o caída de postes.

En términos comparativos, las llamadas procedentes crecieron apenas 1.1% respecto al primer semestre de 2024, con lo que se traduce que aumentaron las llamadas reales.

Del total de 500 mil llamadas improcedentes, la mayoría fueron mudas (76.8%), es decir, sin comunicación por parte del emisor.

El resto se desglosa en insultos u obscenidades por adultos, llamadas de broma realizadas por jóvenes o niños, pruebas técnicas de marcación, llamadas incompletas y reportes que no correspondían a emergencias.

El informe subraya que estas llamadas improcedentes no constituyen denuncias ante una autoridad, sino registros de incidentes percibidos por los ciudadanos, y advierte que la saturación de las líneas representa un riesgo al retrasar la atención de emergencias reales.

Desde 2016, el CNI recopila y sistematiza las llamadas al 9-1-1 con base en el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, actualizado en 2018.

Dicho catálogo clasifica los eventos en siete tipos principales, 24 subtipos y un total de 282 incidentes específicos, lo que permite generar estadísticas precisas sobre la naturaleza y evolución de las emergencias en el país.

El objetivo del reporte, según la dependencia, es poner a disposición de la sociedad información estadística que permita conocer la magnitud, tendencia y ubicación geográfica de las llamadas al 911, y así evitar que continúen las llamadas falsas o de broma que afectan a las corporaciones de seguridad y emergencia.



