Liberan a dos personas privadas de la libertad en Ciudad Victoria

Dos personas fueron privadas de su libertad en Ciudad Victoria y tras una persecución pudieron ser liberadas. En el operativo también se aseguró un vehículo, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte, este miércoles, autoridades atendieron el reporte de una privación de la libertad en la colonia Miguel Alemán en Ciudad Victoria.

Fue gracias al aviso oportuno al 911 y al apoyo del sistema de videovigilancia que se identificó un vehículo posiblemente relacionado con el hecho.

Enseguida comenzó una persecución que avanzó hacia la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del fraccionamiento Los Cisnes. Derivado de la acción coordinada, se logró la liberación de dos personas que habían sido privadas de la libertad y el aseguramiento de un vehículo.