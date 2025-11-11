Sanciones a quien cobre la pensión de adultos muertos

El delegado federal de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, advirtió que las personas que continúen cobrando la pensión de adultos mayores fallecidos, podrían enfrentar consecuencias legales, al tratarse de un mal uso de recursos públicos.

El funcionario señaló que, aunque actualmente el procedimiento consiste en dar de baja inmediata a los beneficiarios fallecidos, este tipo de prácticas podrían considerarse como un daño al erario, lo que abre la posibilidad de sanciones más severas, luego de aplicar la denuncia penal.

"Pudiera darse alguna situación", reconoció Reyes Rodríguez, al referirse a casos en los que familiares continúan recibiendo el apoyo tras la muerte de un beneficiario.

"Nosotros exhortamos a la ciudadanía a no hacer mal uso de este recurso y acudir inmediatamente a dar de baja a la persona", enfatizó.

Explicó que, a nivel nacional, el padrón del programa 65 y Más se actualiza de manera automática cuando se registran defunciones, pero insistió en la importancia de que los familiares presenten el acta de defunción para formalizar la baja.

"Cada vez que mueren las personas, cuando se dan de baja, el padrón es depurado automáticamente desde oficinas centrales", detalló.

Reyes Rodríguez aclaró que la Delegación de Bienestar no tiene facultades para presentar denuncias penales, pero sí puede proceder a la baja inmediata en cuanto detecte alguna irregularidad.

El delegado no descartó que, en el futuro, este tipo de conductas pudieran ser penalizadas con cárcel, al ser consideradas un daño al recurso público federal.

"Todo lo que es un daño, como tú lo dices, pudiera ser considerado para incrementar la sanción", explicó.

Además de advertir sobre el uso indebido del apoyo, Reyes Rodríguez explicó que en Tamaulipas el programa de pensión para adultos mayores está operando con normalidad y amplia cobertura, que se cubre en los más de 60 Bancos del Bienestar que están operando en la entidad.

El funcionario explicó que en cada municipio existe al menos una sucursal del Banco del Bienestar, y que el Gobierno Federal proyecta seguir expandiendo la infraestructura.

"Ya tenemos listos nosotros los lugares; nada más estaremos esperando si hay nuevas construcciones para arrancarlas", comentó.

En los municipios urbanos, precisó, el objetivo es contar con entre cuatro y seis bancos del Bienestar, mientras que en los rurales se busca llegar incluso a ejidos lejanos.

"Los municipios rurales pudieran tener bancos en los ejidos lejanos que tengan una buena cantidad de habitantes", explicó.

Aunque dijo que no hay una meta específica en cuanto al número de nuevas sucursales, aseguró que los centros existentes ya permiten cubrir de manera efectiva la entrega de apoyos sociales en toda la entidad.

"No tenemos meta, no tenemos meta; lo que sí te digo es que los más de 60 bancos que tenemos están operando satisfactoriamente", reiteró.



