Proponen prisión previo al parto

Las personas que abandonen a mujeres embarazadas en Tamaulipas podrían enfrentar penas de uno a cinco años de prisión.

La congresista local de Morena en Reynosa, Magaly Deándar Robinson, presentó ante el Congreso local una reforma al artículo 365 Bis del Código Penal en contra de quienes dejen solas, de forma injustificada, a las mujeres embarazadas, aún teniendo los medios para apoyarlas. En su exposición señaló que la intención es tipificar y sancionar una conducta que deja en vulnerabilidad a miles de mujeres.

Explicó que el abandono ocurre cuando quien tiene conocimiento del embarazo y cuenta con recursos materiales decide desvincularse, dejando a la mujer en una situación que puede afectar su salud, su integridad y hasta poner en riesgo la vida del producto.

Esta omisión ha permanecido impune porque el marco jurídico local ha permitido hasta hoy que actos de irresponsabilidad y violencia estructural hacia las mujeres queden impunes, en especial durante una de las etapas más delicadas y demandantes de su vida. - MAGALY DEÁNDAR ROBINSON, Congresista de Reynosa.

Advirtió que esta omisión ha permanecido impune porque el marco jurídico local "ha permitido hasta hoy que actos de irresponsabilidad y violencia estructural hacia las mujeres queden impunes, en especial durante una de las etapas más delicadas y demandantes de su vida".

Deándar afirmó que esta realidad no es excepcional, sino una práctica frecuente que se ha normalizado, y que en muchos casos la responsabilidad recae únicamente en la mujer porque, una vez conocido el embarazo, algunos hombres "eligen desaparecer del proceso, desvincularse económica y emocionalmente, y abandonar a la mujer sin el más mínimo sentido de corresponsabilidad".

Esta conducta, añadió, reproduce un patrón de violencia, negligencia y abuso que puede comprometer incluso la vida de la madre y del bebé.

En la iniciativa se expresa que el marco legal no cuenta hoy con una figura penal que sancione el abandono previo al parto, lo que deja a las mujeres "en completa indefensión" y en un escenario de "descobijo penal", aun cuando la omisión puede derivar en complicaciones médicas, pobreza extrema o estrés emocional severo.

Para la diputada, no legislar esta conducta equivale a "mirar hacia otro lado mientras se violan los derechos humanos de las mujeres gestantes".

La propuesta también reconoce que la protección debe comenzar desde el momento mismo en que una mujer atraviesa el embarazo sin apoyo.

En el texto se sostiene que "resulta necesario que el Estado se anticipe y prevenga el daño" y que las mujeres embarazadas representan un sector vulnerable no solo por razones biológicas, sino por una cultura que "ha depositado sobre ellas la carga completa de la maternidad".

ENDURECERÁN LAS CONDENAS

El documento señala que muchas mujeres continúan con sus estudios o trabajos en condiciones adversas, buscan atención médica sin respaldo económico o enfrentan partos sin compañía.

Magaly Deándar explicó que el estado de Guerrero ya castiga esta práctica, y a pesar de que se buscó echar abajo con una impugnación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros validaron su constitucionalidad, al considerar que no discrimina, sino se da una protección.

La Corte reconoció que la norma respondía a "la situación real de desventaja en que muchas mujeres se encuentran durante la gestación", lo que abrió la puerta a que otras entidades legislen en el mismo sentido.