Peligra ingreso por ´chocolates´ ; éxodo hacia Nuevo León y Coahuila

Por día, las oficinas destinadas en Reynosa, Victoria y Tampico atienden un promedio de 40 personas en cada una, sin embargo, estas no cuentan con la capacidad suficiente para atender la totalidad de trámites solicitados indicaron los propietarios de vehículos.

De acuerdo con propietarios de camionetas y automóviles americanos consultados por EL MAÑANA, son cientos de propietarios los que ya realizaron o cuentan con una cita para acudir a un módulo de regularización en la ciudad de Monterrey.

Uno de estos casos es el de Rubén López, originario de Ciudad Victoria, propietario de una camioneta Ford Ranger y quien por más de dos semanas estuvo consultando el sistema de citas en la página; https://regularizaauto.sspc.gob.mx/ en donde no encontró fecha para acudir a iniciar el procedimiento dentro de Tamaulipas.

"Yo estuve entrando al sistema con mis datos durante todo mayo, no hay, no deja el sistema, aparece el calendario pero queda en blanco, entonces lo que hice es volver a meter los datos y ponerles con código postal de Nuevo León y ahí me salieron fechas a partir del 27 de mayo", expresó López.

"Yo creo que faltan más oficinas, yo conozco mucha gente que no alcanzó hacer la cita y pues está ahí esperando que se haga algo, deberían de abrir más oficinas", insistió Rubén López.

En el caso de Martha González, quien radica en la ciudad de Reynosa, el trámite lo realizó en el estado de Coahuila donde cuenta con familiares, quienes le aportaron los documentos necesarios como un comprobante de domicilio.

"Yo decidí ir a Saltillo, porque consulte con conocidos que también querían nacionalizar su carros, pues no había citas, yo tengo una hermana allá, me fui y en un día ya tenía el trámite cubierto", expresó Martha González.

CUÁNDO Y CUÁNTO

* La fecha límite para la regularización de automóviles americanos de acuerdo con el decreto emitido por el gobierno federal es el 20 de septiembre del año 2020.

* El trámite tiene un costo de dos mil 500 pesos que se pagan a la autoridad federal.

* En el caso de Tamaulipas, el ingreso es de 1 mil a 1 mil 500 pesos por las placas del vehículo.