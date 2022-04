Pedirán a morosos pagar el predial

"Ya he firmado algunas notificaciones que – desgraciadamente – he visto notificaciones que me consta de gente que ya falleció, ojalá y las personas hayan dejado arreglada su cuestión de testamento para que puedan arreglar todo esto", recordó que al inicio de la administración se hizo un cálculo con más de 200 millones de pesos por cobrar en impuesto Predial, "es parte del trabajo que también hacemos, notificar, hay gente que ya nos ha tocado que se notificó y que efectivamente había un error en su clave catastral".

Hasta el momento se han realizado más de 68 mil operaciones de pago de Predial con alrededor de 44 millones de pesos recaudados, en el caso de los contribuyentes morosos estos se dividieron en tres grupos de 50 millones de pesos por reclamar de los cuales, a lo largo de este año, se espera recuperar al menos 14 millones los cuales ingresarán para la prestación de servicios públicos.

"Son para gasto corriente, para gasto operacional del Municipio, para lo que se ocupe; en este caso ahorita estamos batallando con el tema mecánico de los camiones, se están arreglando pero son fierros, se están comprando refacciones para tener pero como son camiones ya viejos no cualquiera les mete mano", Cisneros Gómez recalcó que entre más recursos logren recuperarse por este concepto más serán los recursos para la rehabilitación del parque vehicular de Recolección de Basura, en otras necesidades urbanas.

Del mismo modo, dijo que a partir del primero de mayo se aplicará un recargo al Predial a aquellos contribuyentes con adeudos por lo que les invitó a acudir a las cajas de la Tesorería municipal antes del 30 de abril y aprovechar del descuento vigente hasta esa fecha, "todo lo que se pueda recaudar en la morosidad ya es gane, hay gente que tengo con más de diez años que no han pagado, habrá que ver porque razón no ha pagado pero todo lo que se pueda recaudar de lo que no tenemos es ganancia".