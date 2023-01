Trabajadores paran maquila

Cd. Victoria, Tam.

Ayer a primera hora se presentó una manifestación en las afueras de esta maquiladora, en donde con cartulinas los trabajadore pedían respeto a su decisión, además de exigir el bono de los 19 mil pesos e incremento salarial justo.

Horas más tarde el secretario general del Sitpmem, Jesús Mendoza Reyes aseguró que el movimiento generado en VDO fue orquestado por la diputada federal Susana Prieto Terrazas y la regidora del ayuntamiento Cristina Cabera, esta última fue quien llevó acarreados a dicha manifestación.

"De todas las personas que estaban afuera de dicho corporativo, solo habían alrededor de 30 trabajadores de esta empresa, el resto fueron llevados por Cristina Cabrera quien obedece a Susana Prieto, pero en el interior de la maquiladora se trabajó de manera normal y negociando con los abogados para los incrementos salariales", dijo.

"Si nosotros hubiéramos perdido el contrato de esta empresa, no estuviéramos negociando en estos momentos, estamos sobre un bono y un aumento salarial justo, nosotros no tenemos la cláusula que tienen otros sindicatos en donde se tiene que pagar los 19 mil pesos, acá es diferente", indicó.

En horas de la tarde, la diputada Federal Susana Prieto Terrazas se hizo presente afuera del corporativo, en donde dialogo con los trabajadores y mando un mensaje a Jesús Mendoza Reyes.

"Yo vine porque los trabajadores de Tridonex me invitaron a dar una plática, mientras que los empresarios me invitaron a conocer los procesos de producción, por eso llegue a Matamoros, yo no tengo nada que ver, mira Mendoza el repudio que te tienen de hace siglos, se ve ahora reflejado nuevamente, porque buscas culpas ajenas donde no hay, yo no tengo nada que ver con estos trabajadores", dijo.

"Andar buscando culpables a tu edad ya no es, el que hagas una publicación en las redes sociales en donde dices que estas haciendo historia robándoles a los trabajadores el bono de los 19 mil pesos convirtiéndolo en 6 mil 500 pesos, Jesús Mendoza esa es la historia de ti y tu sindicato, robar trabajadores, Susana Prieto no ha metido las manos en nada, yo soy una diputada Federal, respétame, yo no vine aquí a quitarte nada, todo es tuyo, pero tenías que haber trabajado para conservarlo, por eso en esta empresa ve como te fue", concluyó.