Descartan nuevos impuestos para 2026 en Tamaulipas

Para el 2026 no se contemplan nuevos impuestos dentro del Paquete Fiscal de Tamaulipas, aclaró el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Carlos Irán Ramírez González.

En entrevista este lunes, el funcionario aclaró que no se contempla ninguna iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar los impuestos actuales, y que cualquier cambio dependerá del análisis legislativo que realice el Congreso del Estado dentro del Paquete Fiscal 2026.

Añadió que la estrategia del Gobierno de Tamaulipas se centra en mejorar la recaudación y mantener unas finanzas estables y transparentes, sin afectar la economía de las familias tamaulipecas.

Recaudación por placas vehiculares

El funcionario estatal informó que actualmente se han expedido 721 mil 898 placas en todo el territorio tamaulipeco, lo que representa ingresos superiores a mil 776 millones de pesos, resultado del esfuerzo conjunto entre la ciudadanía y el gobierno.

Asimismo, señaló que las ciudades con mayor captación en este rubro son Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Nuevo Laredo, lo que evidencia una amplia participación de las y los contribuyentes, así como el esfuerzo coordinado por ofrecer atención oportuna en todas las regiones del estado.

El titular de Finanzas destacó que estos resultados son posibles gracias a los decretos de regularización vehicular, como la venta de placas y derechos vehiculares para unidades modelo 2010, con un pago de 3 mil 990 pesos y para vehículos modelo 2011 a 2016, con una tarifa de 5 mil 990 pesos.