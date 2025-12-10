Entrega Finanzas el Paquete Económico 2026

Entrega Finanzas el Paquete Económico 2026La iniciativa contempla un monto superior a los 81 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del cinco por ciento respecto al ejercicio 2025
El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, entregó al Congreso del Estado la propuesta del Paquete Económico 2026, cumpliendo en tiempo y forma con el marco constitucional que rige el proceso presupuestal. Con esta acción inicia la ruta oficial para su análisis, discusión y eventual aprobación por parte del Poder Legislativo.
La iniciativa contempla un monto superior a los 81 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del cinco por ciento respecto al ejercicio 2025 y refleja el buen desempeño financiero consolidado durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.
Ramírez González destacó que el documento mantiene una política de disciplina fiscal, no incorpora nuevos impuestos y consolida un escenario estable para el próximo año, permitiendo sostener el ritmo de inversión pública y fortalecer los programas de bienestar social.
El Paquete Económico 2026 proyecta una recaudación histórica de más de 12 mil millones de pesos, fruto de estrategias fiscales modernas orientadas a mejorar la eficiencia, fortalecer la capacidad financiera del estado y promover el cumplimiento responsable de las obligaciones ciudadanas.
El titular de la dependencia estatal, subrayó que las finanzas públicas de Tamaulipas están bien y estarán mejor, gracias a una gestión responsable, ordenada y alineada con la transformación que impulsa el Gobierno del Estado.