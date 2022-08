Acudirá PAN al Tribunal Federal

El Partido Acción Nacional adelantó que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de ser notificado de los 16 recursos de impugnación distritales, y del cómputo estatal, de la elección del pasado cinco de junio en donde el Instituto Electoral de Tamaulipas entregó constancia de mayoría al gobernador electo Américo Villarreal Anaya de Morena – PT – Verde Ecologista.

Marco Antonio Baños Martínez, asesor electoral de la coalición 'Va por Tamaulipas'.

"Vemos con tristeza el tema del Distrito 13 donde supuestamente no entregamos pruebas de lo que sucedió en este distrito donde se rompen las cadenas de custodia – muy claras – donde el personal del Instituto no llega ni al municipio, se entrega todo a gente que nada tiene que ver con los CAES, con la elección, y ellos se encargan de repartir los paquetes y está documentado", mencionó el ex candidato de la coalición ´Va por Tamaulipas´, César ´el Truko´ Verastegui Ostos, "hubo involucrados agentes externos que nada tienen que ver con la voluntad popular donde sale un resultado adverso para nosotros".

César 'Truko' Verastegui, ex candidato del Partido Acción Nacional para gobernador de Tamaulipas

En la rueda de prensa donde también estuvo presente el dirigente estatal del partido blanquiazul Luis René ´el Cachorro´ Cantú Galván y el abogado Marco Antonio Baños Martínez, denunciaron ´presiones´ hacia los magistrados electorales locales para resolver en contra de los recursos presentados por la coalición del PAN-PRI-PRD, en particular referente a la anulación del Distrito 13 de San Fernando, "es una forma coloquial de patear el balón, el Tribunal no se quiere meter a revisar esa parte, no sabemos las motivaciones de porque no lo quieren valorar así pero es un hecho que el precedente establecido de la elección del Estado de Michoacán – el año pasado – diría como se tienen que evaluar esas acciones pero simplemente no se quiso hacer", detalló el asesor electoral.

El PAN y su excandidato a la gubernatura, César Verastegui, adelantaron de acudirán a la Sala Superior del TEPJF luego de ser notificados del resolutivo del Tribunal Electoral de Tamaulipas sobre las impugnaciones presentadas por la jornada electoral del cinco de junio.