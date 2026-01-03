Más de 400 mil paisanos cruzaron por Tamaulipas

Más de 400 mil paisanos procedentes de Estados Unidos cruzaron por Tamaulipas a lo largo de 2025.

El director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, dijo que la entidad fue uno de los principales cruces entre México y Estados Unidos para visitar a sus familias en las vacaciones, para trabajo y viajes recreativos.

De acuerdo con la información oficial, los mayores movimientos se concentraron durante Semana Santa, el periodo vacacional de verano y las celebraciones de fin de año, cuando miles de familias aprovechan los recesos laborales y escolares para trasladarse a sus lugares de origen en diferentes regiones del país.

El funcionario explicó que la ubicación geográfica de Tamaulipas, así como su red carretera y cruces internacionales, mantienen al estado como una de las principales rutas de ingreso y tránsito de paisanos.

Los cruces de Reynosa y Nuevo Laredo concentraron el mayor número de ingresos, especialmente en los meses de noviembre y diciembre.

Indicó que el comportamiento del tránsito se mantuvo dentro de los niveles habituales durante la mayor parte del año, aunque se registró un incremento hacia el cierre de 2025, cuando se presentaron filas prolongadas y mayor circulación vehicular en las principales vías de acceso a la entidad.

Ante este aumento, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Estatal y otras instituciones federales, estatales y municipales reforzaron los operativos de atención y seguridad para acompañar a los connacionales durante su paso por Tamaulipas.

Estas acciones incluyeron labores de orientación, vigilancia y apoyo logístico en carreteras y puntos de conexión entre las entidades vecinas de Nuevo León, Veracruz y San Luis Potosí.

"El incremento del flujo obligó a una coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales", señaló Rodríguez Alvarado, al referirse a los operativos desplegados durante las temporadas de mayor afluencia.

Por su parte, la Guardia Estatal se mantuvo en recorridos se seguridad y vigilancia durante las últimas semanas para orientar a los paisanos, sin que se reportaran caso de presunta extorsión.

Precisó que el ingreso y desplazamiento de los paisanos se atendió mediante el programa Héroes Paisanos, coordinado por el Instituto Nacional de Migración.

A través de este esquema se brindó atención desde el ingreso al país, con módulos informativos, puntos de descanso y acompañamiento durante el trayecto.

El director del instituto indicó que el balance del año fue positivo, al mantenerse saldo blanco en el ingreso, tránsito y retorno de los connacionales, resultado del trabajo conjunto entre dependencias y del seguimiento a las caravanas que ingresaron desde ciudades fronterizas de Texas.