Retraso en el padrón de maquinaria pesada

A un año de haberse aprobado la reforma para crear el Padrón de Maquinaria Pesada para frenar el uso de equipos de construcción por el crimen organizado, el proceso de integración presenta retrasos, reconoció el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

El funcionario explicó que la conformación del padrón no recae en una sola dependencia, sino que involucra a distintas instancias estatales, entre ellas el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), la Secretaría de Finanzas, la Secretaría General de Gobierno, y la propia Secretaría de Obras Públicas, lo que ha hecho más lento el arranque formal.

Aunque uno de los artículos transitorios señalaba que debería estar listo en un periodo máximo de 120 días, siendo la fecha límite julio del 2025.

Cepeda Anaya indicó que actualmente se trabaja con el Secretariado Ejecutivo, que encabeza el levantamiento del padrón general, mientras que su dependencia participa únicamente con la certificación del padrón de contratistas, no con el registro directo de la maquinaria.

"Nosotros no tenemos la maquinaria; lo que hacemos es certificar a los contratistas, todo lo que nos pidan se los vamos a certificar", precisó.

Detalló que para poder integrarse al padrón, las empresas deberán acreditar la legal procedencia de sus equipos, lo cual implica presentar facturas y documentación que será revisada por la Secretaría de Finanzas y por las instancias correspondientes.

"Tienen que demostrar con facturas, con toda la documentación de los equipos, para que sean revisados", subrayó.

El secretario recordó que el padrón de contratistas de la Secretaría de Obras Públicas está conformado por alrededor de mil empresas y personas físicas, cifra que varía cada año debido a que el registro debe actualizarse de manera anual.

Precisó que este padrón incluye tanto a constructores locales como a empresas foráneas que realizan trabajos en el estado, ya sea para municipios, dependencias estatales o incluso para la iniciativa privada.

La creación del Padrón de Maquinaria Pesada surgió como una respuesta a los ataques contra cámaras de videovigilancia del C5, principalmente en municipios fronterizos como Reynosa y Río Bravo, donde grupos delictivos han utilizado maquinaria pesada para derribar postes y desactivar el sistema de monitoreo, afectando la estrategia de seguridad y generando pérdidas económicas al Estado.

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Congreso, la maquinaria utilizada en estos hechos carecía de elementos visibles de identificación, lo que dificultaba su rastreo y fincar responsabilidades.



