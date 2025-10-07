Seguirán operativos para verificar operación de conductores de Uber y Didi en Tamaulipas

El subsecretario de Transporte Público de Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, dijo que continuarán los operativos para verificar la documentación reglamentaria de operadores de transporte vinculados a plataformas digitales como DIDI y Uber, en diferentes puntos del estado.

"Nuestro objetivo no es afectar el derecho al trabajo, sino garantizar que este servicio se brinde de manera segura, ordenada y dentro del marco legal", dijo el funcionario estatal.

En este contexto, el subsecretario de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, recibió este día en las instalaciones de la dependencia a más de 80 operadores interesados en regularizar su situación y conocer los requisitos establecidos por el Gobierno del Estado.

Durante el encuentro, se llevó a cabo un diálogo abierto en el que se explicó a los asistentes el procedimiento para obtener la constancia que acredita tanto al operador como a la unidad motriz, conforme a los lineamientos establecidos por la normativa vigente.

A los asistentes les reiteró que la Subsecretaría de Transporte Público del Estado mantiene un firme compromiso con la legalidad, el orden y la seguridad de los usuarios, al mismo tiempo que les agradeció su disposición.

"La disposición de los operadores para acercarse, informarse y regularizarse habla del compromiso que también ellos tienen con la ciudadanía", expresó Núñez Montelongo.

El funcionario reiteró que los operativos continuarán realizándose en diferentes puntos del estado, pero también enfatizó que la Subsecretaría mantiene las puertas abiertas al diálogo, con la finalidad de acompañar a los operadores en su proceso de regularización y brindarles certeza jurídica.