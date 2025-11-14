Inician la instalacion de adornos navideños

Para instalar adornos alusivos a la temporada navideña en espacios públicos y embellecer la imagen de la Capital, el alcalde Eduardo Gattás Báez puso en marcha un intenso operativo de limpieza de maleza en camellones y plazas públicas.

En compañía del secretario de Servicios Públicos del Municipio, Carlos Charles Ortíz, supervisó el trabajo de chapoleo, retiro de matorral y alumbrado público que también se realiza en áreas verdes, parques y jardines para mejorar la seguridad durante esa temporada.

¿Qué acciones se están llevando a cabo?